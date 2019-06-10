Pakistan eski cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari sahte banka hesapları ve para aklama ile ilgili bir soruşturmada gözaltına alındı. Zerdari, ihalelerden komisyon aldığı gerekçesiyle 'Bay Yüzde 10' diye anılıyordu.



Duvar'ın haberine göre Pakistan’da ihalelerden komisyon aldığı için adı ‘Bay Yüzde 10’a çıkan, geçmişte yolsuzluk ve cinayet suçlamasıyla 11 yıl hapis yatmış olan eski cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, bir kez daha yolsuzluktan gözaltına alındı. Suikastla öldürülen eski başbakan Benazir Butto’nun eski eşi olan Zerdari’nin sahte banka hesapları ve para aklama ile ilgili bir soruşturmada gözaltına alındığı belirtiliyor.

Pakistan medyası, Zerdari’nin Ulusal Hesap Verilebilirlik Bürosu tarafından tutuklandığını duyurdu.

2008-2013 arasında cumhurbaşkanlığı yapan Zerdari, hakkındaki suçlamaları reddederken, lideri olduğu Pakistan Halk Partisi de suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor.