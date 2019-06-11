Doğu Akdeniz’de kurtarma tatbikatı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından dün gerçekleşen tatbikata, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye ve KKTC Arama Kurtarma Merkezleri ve sivil arama kurtarma birlikleri katıldı.

Tatbikatı, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, komutanlar ile yerli ve yabancı gözlemciler izledi.

Gövde gösterisi

Tatbikata, Türkiye’den; 1 fırkateyn, 2 Sahil Güvenlik (SG) korveti, 4 SG botu, 2 AK helikopteri, 3 SG helikopteri, 2 CASA AK uçağı, deniz güvenlik timi, dalış emniyet arama ve kurtarma timleri katılırken, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan; 3 SG botu, 1 AK helikopteri, bir ambulans helikopteri ve AK timleri katıldı. Türkiye ile KKTC arama kurtarma teşkilatlarının karşılıklı uyumunu denemek, birlikte arama kurtarma harekâtı icra edebilme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan tatbikatta, kara safhasında zorunlu acil iniş yapan yolcu uçağındaki yaralılar, havadan ve karadan başarıyla kurtarıldı. Caner Gönyeli Tatbikatı’nın deniz safhası, bugün Gazimağusa açıklarında gerçekleştirilecek.

‘Varız ve var olacağız’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tatbikatın ardından soruları yanıtladı. Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih Sondaj Gemisi çalışanları hakkında tutuklama kararı çıkarmasıyla ilgili olarak “KKTC ve Türkiye’yi enerji politikaları dışında, Doğu Akdeniz enerji denklemi dışında tutma eğilimleri var. Ama bu çabalar coğrafyaya aykırı. Bu bölgenin coğrafyasında ve tarihinde hem Kıbrıs Türkü hem de Türkiye vardır, var olmaya devam edecektir” dedi.

“Doğu Akdeniz bir barış gölü, barış havzası haline gelebilir” diyen Akıncı bundan herkesin yararlanacağını kaydetti.

Barış çağrısı

Akıncı, “Biz gerginlik siyaseti istemiyoruz. Çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış ve uzlaşı istiyoruz. Ama haklarımızı da koruma karanlığı içerisinde bunları söylüyorum. Eğer bu konuda en ufak bir birlikte iş üretme, barışma ve ortaklaşma ipucunu görürsek; hemen biz bu eli tutmaya hazırız” diyerek barış çağrısı yaptı.