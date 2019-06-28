G20’deki eşler toplantısında tek erkek

Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başlarken, dünya liderlerinin eşleri de G20 Partnerler Programı kapsamında Kyoto'daydı...