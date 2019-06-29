Trump: S-400 geriliminde Erdoğan'ın suçu yok

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Trump özetle şunları söyledi;

- Türkiye Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama 'hayır' dedi. Sürekli 'hayır' dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya’ya gittiler, S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi.

- Bunun o kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki "Bunu kullanmanızı istemiyoruz. bize iyilik yapın, biz size patriotları satacağız." Çok geç satın almıştı. Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane… Ve daha da almak istiyorlar. Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler.

- (S-400'lerle ilgili) Obama yönetimi Patriot'ları Türkiye'ye satmadı. Karmaşık bir durum üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Rahip (Andrew) Brunson'ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi.

Trump Türkiye’yi seviyor.' Hayır, ben ülkemizi seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum.

- (İdlib'le ilgili) Bölgedeki sivillerin ölmesini istemeyiz.

- Yarın Kore sınırındaki silahsızlandırılmış bölgeye gideceğim. Kuzey Kore'den olumlu bir mesaj aldım ama görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. Sınırda Kim ile görüşürsem Kuzey Kore tarafına geçmekten rahatsızlık duymam. (Trump bugün "Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum" çağrısı yapmıştı.)

-(Rusya lideri Vladimir) Putin'le harika bir görüşme gerçekleştirdik. ABD ile ticaret yapmak istediklerini düşünüyorum, kaynakları çok fazla. Zengin toprakları, petrolleri, mineralleri ve bizim sevdiğimiz bu tür benzer şeyleri var. Birlikte harika iş çıkarabiliriz. Rusya ile çok az ticaret yapıyoruz ki bu çok saçma.