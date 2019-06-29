Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Trump, yaptırım olmayacağını söyledi

Japonya'nın Osaka kentinde G-20 Liderler Zirvesi düzenlendi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Muhataplarımızla güncel meseleleri görüştük. Ticaret savaşlarıyla ilgili korumacı tedbirleri ele aldık.

G-20 bildirisi geleceğe yön verecek bir bildiri oldu. Türkiye'nin mültecilerle ilgili çabalarını ifade ettik. Mülteciler için 37 milyar doları aşkın kaynak kullandık.

İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler temel insanlık sınavından maalesef geçemedi.Mülteci konusunda uluslararası toplum yükü paylaşmalı.

İklim değişikliği konusunda hakkaniyetli yaklaşım olmalı.

G-20 ülkeleri terörizmle mücadelede tutarlı olmalı. Terör tüm insanlığın, insani değerlerin düşmanıdır. Bunun için tüm devletlerin teröre 'terör' deme erdemini artık göstermesi gerekiyor. Suriye sahasında ciddi tutarsızlıklar yaşanıyor.

FETÖ tarzı yapılar bazı Batı ülkelerinde kollanıyor. Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır.

Kaşıkçı cinayetinin üzerinin örtülmesine müsaade etmedik. Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir.

Mursi'nin şehadeti tüm yönleriyle araştırılmalı. Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor. Avrupalı liderler darbecilerle el sıkışmaktan çekinmedi.

Dijital güvenlikte izlenecek politikanın önemi vurgulandı.

Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacını dile getiriyorum. 1. Dünya Harbi'nin şartları altında kurulmuş böyle bir yapının ilanihaye devam etmesi doğru olmayacaktır. G-20 sorunların çözümünde güçlü bir mecra haline gelmeli.

S-400 YAPTIRIMLARI

Az önce Sayın Trump'ın da basın toplantısı oldu. S-400'lerle ilgili konuda bizim bütün anlaşmamız bitmiştir. Şu anda artık olay teslimat sürecindedir. Teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz.

Biz Patriotlar hususunda Sayın Obama döneminde adım atmıştık, Kongre müsaade etmedi dediler ve bize satışı gerçekleştirmediler. Yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan duymuş olduk. Şu an ortada böyle bir görüntü yok. Ben iki stratejik ortak arasında böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını düşünüyorum.

F-35'LERİN TESLİMİ

Türkiye'nin egemenlik hakkına kimse müdahale edemez. F-35 konusuna gelince de şu ana kadar bizim ABD'ye 1 milyar 400 milyon dolarlık ödememiz var. 116 uçak var. Ödememiz başlamış.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Şu anda raportörün hazırlamış olduğu rapor her şeyi ortaya seriyor. Rapor birçok konu açıyor, gözler önüne seriyor. Burada hareketle ben inanıyorum ki ABD ve BM bu işin takipçisi olacak ve hepsinden öte biz sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Suçun işlendiği yerde yargılama yapılır. Suç İstanbul'da işlendi, yargılama da Türkiye'de yapılmalı.

Muhammed bin Selman'la görüşmedim. Kaşıkçı'nın öldürülmesi esnasındaki kayıtları da dinledim. Bu kayıtları MBS'nin gönderdiği kişilere yetkililerimiz dinletti. Türkiye'ye uçaklarla gönderilen 15 kişi bu olayın ilk failleridir.

Başka yerde fail aramaya gerek yok eski Dışişleri Bakanları'nın söylediği yalanlar var MBS'ye söyletilen yalanlar var. Uluslararası medyanın buna çok daha ileri derecede sahip çıkması lazım. Doların her şeyi satın alamaması lazım.

HAFTER'İN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Şu anda benim böyle bir talimata ilişkin bilgim yok. Eğer Hafter tarafından böyle bir talimat verilmişe biz onu da inceletiriz. Bundan sonra çok daha farklı şekilde tedbirler alırız.

İDLİB

Sayın Putin'le yaptığımız görüşmede İdlib'in gündeme gelmemesi mümkün değildir. Oraya Rusya'yla varız. Gözlem noktaları dediğimiz 12 noktaya rejim tarafından saldırılar oldu ve bir askerimiz şehit oldu. Temenni ederiz ki bundan sonra bu tür saldırılar olmaz. Bu gözlem kulelerinin varlığı İdlib'in korunmasıdır.

MÜNBİÇ

Sayın Trump'la da bunu görüştük. Fırat'ın doğusuna çekilme meselesi var. Koalisyon güçleriyle beraber ABD'nin de bölgede bulunduğunu görmemek mümkün değil. ABD'yle müşterek atacağımız adımlarla Münbiç'in işgalcilerden kurtulup sahiplerine teslim edilecekti. Belirtilen tarihlerde Münbiç temizlenmemiştir.

Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru vardı, o koridor yarılmıştır. Buranın barış koridoru olmasını ve buralara toprakların sahiplerinin yerleşmesini sağlamalıyız. Burayı bir güvenli bölge haline getirelim. Batılı ülkeleri desteğiyle burada yapılacak konutlara şu anda çadırlarda kalan Suriyelileri yerleştirelim.