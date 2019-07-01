Sihirbaz, gösteride okla başından vuruldu

Newsweek’te yer alan habere göre ‘One Crazy China’ lakabıyla gösteri yapan sihirbaz Li Lau, Güney Afrika, Makhanda’daki 2019 Ulusal Sanat Festivali’nde sahne arkadaşı Brandon Peel’in attığı okla yaralandı. Olayın ardından izleyiciler salondan çıkartıldı.

Festival organizatörleri, Lau’nun başının arkasına dikiş atıldığını söyledi.

Lau, talihsiz kazadan dolayı suçlanan Peel’e sahip çıkarak “Sağlığımla ilgili bir sorun yok. Peel ise ne suçlanacak ne sorumlu tutulacak kişi. Oku isteyerek bana hedeflemedi.” dedi.