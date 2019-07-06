Meyve ithalatının tamamen yasaklanmasını istediler

Rusya’da yerel meyve üreticileri, Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerden yapılan ithalattan doğan zararlarının telafi edilmesi için yılın büyük bölümünde meyve ithalatının tamamen yasaklanmasını teklif etti.

Stavropol Bahçıvanlar ve Fidan Yetiştiricileri Derneği, yılın yalnızca ikinci çeyreğinde meyve ithalatına izin verilmesi ve bu üründen alınan gümrük vergisinin artırılması talebinde bulundu.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN..."

İnterfaks ajansının haberine göre, meyve üreticileri tarafından Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev’e gönderilen mektupta ayrıca, üçüncü ülkelerden ithal edilen elma için gümrük tarifesi kotası uygulanması ve meyve ve yemişler için KDV oranının yüzde 10’a indirilmesini talep edildi.

Rusya’nın en büyük elma üreticilerinden Sad-Gigant şirketinin Genel Müdürü Zamir Balkizov, “Rusya’da yeteri kadar kaliteli elma ve çekirdekli meyve var. Buna rağmen dünyada en fazla elma ithal eden ülkeyiz. Elmalar Ukrayna, Polonya, Belarus, Moldova, Gürcistan ve Türkiye üzerinden, yani ithalatın yasak olduğu ülkelerden getiriliyor” dedi.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, Stavropol Bahçıvanlar ve Fidan Yetiştiricileri Derneği, ucuz fiyatlarla ithal edilen mehvelerin Rusya’da yerel üreticilere zarar verdiğini savunuyor.