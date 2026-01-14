İtirazlar nedeniyle bir süredir sesi çıkmayan Taşyapı’nın polis eşliğinde karot aldırdığı ortaya çıktı: Etiler’den vazgeçmiyor

İstanbul Etiler Toprakkale Sokak’ta 400 kat malikini ilgilendiren Taşyapı projesinde karot alımı sürüyor. Daire sahibi yurttaşların itirazları sonucu avukatları aracılığıyla projeye ikna toplantısı düzenleyen Taşyapı, itiraz devam etmesine karşın projede ısrar ediyor.

Evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan yurttaşlar, Cumhuriyet’e yaptıkları açıklamada, “Evinizi müteahhite vermek için yüzde 51 çoğunluk gerekiyor, yani bir kat maliki tek başına müteahhit seçemiyor. Ama bir müteahhit şirketi adına bir daire alıyor ve tüm apartmanı mühürlüyor. Yıktırıyor. İçinde oturanlara çöp muamelesi yapıyor” dedi.

ARSA PAYI VERİLMEDİ

Taşyapı’nın Etiler’de planladığı turistik alan projesi için Toprakkale Sokak’ta bulunan apartmanların her birinden daire satın alarak kat maliki sıfatıyla karot aldırdığını, yurttaşların itirazlarına karşın binaları yıkmayı planladığını “Etiler’e Çökme Projesi” ve “Etiler’de Karot Oyunu” başlıklı haberlerimizde gündeme getirmiştik. Adada bulunan 11 apartmandan ve Yıldız bloklarından hiçbiri Taşyapı ile anlaşarak arsa payı vermedi.

Güçlü kamuoyu itirazı sonucu birkaç aydır Etiler’e uğramayan Taşyapı, geçen cuma yeniden polis eşliğinde birçok apartmandan karot aldırdı. Altınordu, Nispet ve Gülsoy apartmanlarından karot alındı. Gülsoy apartmanı maliklerinden Kerem Çalışkan, “Çökme planı tutmayınca intikam planına geçti” dedi ve şöyle devam etti: “Tüm adada tek bir kişi bile Taşyapı ile anlaşıp güvenip arsa payı vermedi. O yüzden evlerimizi yıktırarak bizden intikam almaya çalışıyor. Evlerimizden sürmek istiyorlar.” Daha önce Toprakkale Sokak’ta bulunan apartmanlardan karot alarak rapor düzenleyen özel şirketin raporuna güvenmeyen yurttaşlar, belediyeye karotun yeniden analiz edilmesi talebinde bulundu.

Uzman heyetin incelemesi sonucu şirketin raporunda beş ayrı alanda yanlış bilgi verildiği ortaya çıktı.

EN AZ YÜZDE 40 KAYIP

Uzun yıllardır yaşadıkları mahalleden ve dairelerden üç ay içinde ayrılmak zorunda kalacak yurttaşların pek çoğunun İstanbul’da kalabileceği başka bir evi yok. Fahiş kira fiyatlarıyla karşı karşıya kalacak çoğu emekli yurttaş, Taşyapı’nın yapacağı projenin ardından kendilerine nerede, kaç metrekare ev verileceğini de bilmiyor. Taşyapı’nın Fikirtepe’de söz verip tamamlamadığı kentsel dönüşüm projesini anımsatan yurttaşlar, Fikirtepe’de şirket ile anlaşan kişilerin bir süre sonra kira yardımının da kesilerek “ortada bırakıldığını” anımsatıyor.

YURTTAŞLAR: MAHALLEMİZDEN SÜRÜLDÜK

Kat malikleri yapılacak projeyi sorduğunda “konsept proje” yanıtı alıyor. Taşyapı avukatlarının teklifine göre kat maliklerinin toplam arsa payının yüzde 60’ından daha azı geri verilecek. Mevcut proje dışında bir teklif vermeyi ise reddediyorlar. Mahallelerinden “sürüldüklerini” ve İstanbul’un en gözde semtlerini müteahhitlik şirketlerinin ele geçirdiğini ifade eden yurttaşlar, 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasında değişiklik yapılarak rantın önünün kesilmesi, afet riski nedeniyle yıkım yapılan alanların ticari yapıların inşasına kapatılması gerektiğini vurguladı.

ŞİŞLİ'NİN 'HANÇERİ'

Taşyapı’nın Şişli’de deprem toplanma alanına inşa ettiği 72 katlı rezidans projesi de yükseliyor. Yapımı süren projenin teslim tarihi 2028 olarak ilan edildi ve konut satışlarına başlandı. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın rezerv alan ilanına karşı dava açan Şişli Belediyesi iki kez projeye yürütmeyi durdurma kararı aldırmış, şantiyeyi mühürlemişti. 2023’te ikinci kararın reddedilmesi ile hukuki süreç istinafa taşınırken Taşyapı, aldığı geçici yapı ruhsatı ile inşaatın yapımına devam ediyor. 1+1 daireler 30 milyon TL’den başlarken 4+1 dairelerin fiyatı 118 milyon TL’ye kadar çıkıyor.