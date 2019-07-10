Irak'ın kuzeyinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Duhok kentinin Shekhan kasabasında, Türkiye saati ile 13.56'da, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 11.99 kilometre derinliğinde olan depremin merkez üssü Shekhan'daki yerel kaynaklar, bazı evlerde küçük çaplı hasar gördüğünü belirtti. Depremin sınır hattında bulunan Uludere, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde de hafif hissedildiği belirtildi.

​Bu depremden 12 dakika sonra, saat 14.08'de ise merkez üssü Amediye ilçesinde 2.9 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.