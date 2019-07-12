Washington Post: Türkiye, ABD ve NATO’ya meydan okudu

Washington Post gazetesinde yer alan haberde, "Türkiye ABD ve NATO’nun uyarılarına meydan okuyarak Rus S-400 Hava Savunma Sisteminin ilk sevkiyatını gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kulisvar.com'dan Raşit Memiş'in aktardığına göre, gelişmeleri 'sarsıcı' olarak değerlendiren gazete, söz konusu haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre Türkiye’ye, Rus S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı başladı. Söz konusu anlaşma Türkiye’nin NATO müttefiklerini sarsarken, ABD yaptırımlarını tetikleyecek gibi görünüyor."