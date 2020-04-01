Dünyanın ilk koronavirüs psikiyatri birimi açıldı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 15:18

İsrail'de bir tıp merkezi, koronavirüs hastaları için psikiyatri birimi açtı. Dünyada bir ilk olan bu uygulama, sosyal mesafe sorunu yaşayan hastaların virüsü yaymasını engellemeyi amaçlıyor.



webtekno.com’da yer alan habere göre İsrail’deki Sheba Tel Hashomer Tıp Merkezi, dünyada bir ilki gerçekleştirerek koronavirüs hastaları için psikiyatri birimi kurdu. Sheba'daki tıp merkezinde psikiyatri bölümü başkanı olan Dr. Mark Weiser, 16 yataklı psikiyatri koğuşundan sorumlu olacak.



Dr. Mark Weiser, 26 Mart'ta internet üzerinden gerçekleştirdiği basın toplantısında 19 ülkeden katılımcılara, "Daha zayıf nüfuslara olan bağlılığımızın bir parçası olarak, korona hastaları için özel bir psikiyatri departmanı açarak bir ilki gerçekleştirdik" dedi.

Weiser, Kovid-19 teşhisi konan bazı psikiyatrik hastaların, sosyal mesafeye ve diğer hastane düzenlemelerine uymada güçlük çektiğini ve hastalığın bulaşmasını engellemek için böyle bir adım attıklarını açıkladı. Ayrıca tıp merkezindeki bir koğuşu psikiyatri birimi haline getirmenin yaklaşık 1 hafta sürdüğünü belirtti.

Şubat ayında Kore'deki Chungdo Daenam Hastanesi'nde virüsün birçok hastaya yayılmasını referans gösteren Weiser, "Tüm hastane Güney Kore'de olduğu gibi enfekte olabilir. Bu yüzden İsrail’de Kovid-19 pozitif olan tüm psikiyatrik hastalar için ayrı bir tesis belirledik" dedi.

“AYRI HAVALANDIRMA SİSTEMİ"

Açılan psikiyatri biriminin havalandırma sistemi hastanedeki diğer birimlerden ayrı olacak şekilde tasarlandı. Ayrıca odalara hastaların terapistlerle ve aile üyeleriyle güvenli bir mesafeden konuşmasını sağlayan iki yönlü iletişim teknolojisi kuruldu.