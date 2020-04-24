24 Nisan 2020 Cuma, 15:20

22 Nisan 2020 tarihinde internet sitemizde yer alan “Bank Asya’da 11 yıl avukatlık yapan AKP’li vekilin eşi Kültür ve Turizm Müdürü oldu” başlıklı haberde AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğulu’nun avukat olduğu sehven yazılmıştır. Bahar Ayvazoğlu’nun avukatı Selmin Köroğlu Yaylacı yaptığı açıklamada, “Müvekkilimiz Edebiyat Fakültesi mezunu olup hiçbir zaman Hukuk Fakültesine gitmediği gibi dolayısıyla avukat da değildir. Dolayısıyla Bank Asya’nın veya başka birinin avukatlığını yapabilmesi mümkün değildir. Müvekkilin eşi Ali Ayvazoğlu da avukat değildir. Memur olarak göreve başlayan müvekkilin eşi Ankara ya yine eşdeğer bir görevle tayin edilmiştir. Yani atanmamış tayin olmuştur” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili haberimizi yayından kaldırılmıştır.