Ece Dorsay’dan 20. yılında, gizli kalmış şarkılar

07 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

“Dünyamın Haritası” albümünde bütün enstrümanları çalarak ve düzenleyerek, ozan - şarkıcı kimliğine aranjörü ve prodüktörü de eklemişti. Ajda Pekkan’ın “Vitrin” parçasına funk bir düzenleme yapmıştı.

Müzik sektöründeki 20. yılında, dördüncü solo albümünü yayımladı. 99 – 2004 yılları arasında kaydettiği, gizli kalmış bestelerinden ve akustik versiyonlarından oluşan 31 şarkılık bir demo albümü.

2000 yılından, Yavuz Çetin’in solo gitarlarını çaldığı iki Ece Dorsay bestesiyle açılıyor albüm. Tüm besteler Ece Dorsay’a ait. Albümün miks ve mastering’i de Ece’ye ait. Kapak tasarımını da kendisi yaptı.

Bu dönemde, odasında kurduğu mütevazı stüdyosunda, ağırlıkta İngilizce olacak beşinci albümü üzerinde çalışmakta ve youtube kanalına canlı performans videoları çekmekte. Albümleri tüm dijital platformlarda.

Kasedi ve CD’si çıkan son nesilden biri olarak, ilk iki albümü de aynı zamanda CD ve kaset olarak koleksiyonerlerin elinde. Bize de bütün bu bilgileri verirken bu kız ne ara bu kadar büyüdü de bu kadar işi başardı demek kalıyor! Atilla - Leman Dorsay’ın kızı olunca herhalde böyle oluyor!