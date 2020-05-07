Ece Dorsay’dan 20. yılında, gizli kalmış şarkılar
Ece Dorsay, dört solo albümüyle ve yazılarıyla hep kendi bildiği özgün ve farklı yoldan giden bağımsız bir müzisyen. Kül rengi ve sıradışı alto kadın sesi ve rengârenk duruşuyla hep yeni sözler söyledi.
“Dünyamın Haritası” albümünde bütün enstrümanları çalarak ve düzenleyerek, ozan - şarkıcı kimliğine aranjörü ve prodüktörü de eklemişti. Ajda Pekkan’ın “Vitrin” parçasına funk bir düzenleme yapmıştı.
Müzik sektöründeki 20. yılında, dördüncü solo albümünü yayımladı. 99 – 2004 yılları arasında kaydettiği, gizli kalmış bestelerinden ve akustik versiyonlarından oluşan 31 şarkılık bir demo albümü.
2000 yılından, Yavuz Çetin’in solo gitarlarını çaldığı iki Ece Dorsay bestesiyle açılıyor albüm. Tüm besteler Ece Dorsay’a ait. Albümün miks ve mastering’i de Ece’ye ait. Kapak tasarımını da kendisi yaptı.
Bu dönemde, odasında kurduğu mütevazı stüdyosunda, ağırlıkta İngilizce olacak beşinci albümü üzerinde çalışmakta ve youtube kanalına canlı performans videoları çekmekte. Albümleri tüm dijital platformlarda.
Kasedi ve CD’si çıkan son nesilden biri olarak, ilk iki albümü de aynı zamanda CD ve kaset olarak koleksiyonerlerin elinde. Bize de bütün bu bilgileri verirken bu kız ne ara bu kadar büyüdü de bu kadar işi başardı demek kalıyor! Atilla - Leman Dorsay’ın kızı olunca herhalde böyle oluyor!
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