Ece Üner'den eleştirilere yanıt

13 Mart 2020 Cuma, 15:59

Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından hijyen ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerine fahiş zamlar yapıldı.

Show TV spikeri Ece Üner, ana haber bülteninde söz konusu zamları yapan fırsatçılara söylediği "Namuslu esnafa hiçbir lafımız sözümüz yok. Ama Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor? Bilemedik. Koronavirüs geliyor, maske fiyatı 5 katına çıkıyor. Dezenfektan fiyatları katlanıyor. Makarna, 3 katına çıkıyor. Deprem oluyor, ev sahipleri kirayı 3 kat artırıyor. Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz. İhbar edin. Bu bizim vatandaşlık sorumluluğumuz" sözleriyle çok konuşuldu.

AHMET HAKAN'DAN SERT TEPKİ GELMİŞTİ

Üner bu sözleri nedeniyle başta Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan olmak üzere bazı isimler tarafından hedef tahtasına oturtuldu.

Hakan bugünkü yazısında, Üner'in sözlerini eleştirerek şunları yazdı:

" Bizdeki seküler kesimlerde...

Öteden beri...

Ahlaksızlık yapanların, sahtekârlık yapanların, fırsatçılık yapanların alayının namazında niyazında insanlar olduğu yönünde...

İnsaftan, vicdandan, terbiyeden ve ahlaktan yoksun çok yerleşik bir önyargı vardır.

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O çirkin önyargı, galiba Ece Üner’de de var biraz.

Ne hazin! Ne ayıp! Ne kötü!"

YANDAŞ MEDYA HEDEF ALDI

Öte yandan AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, koronavirüs vakasının ardından stokçuları ve yapılan fiyat artışlarını canlı yayında eleştiren Ece Üner'i hedef aldı. Yenişafak Gazetesi, "Namazla ne alakası var? Bu sefer olmadı Ece Üner" sözleriyle Üner’e tepki gösterdi.

"ÖNYARGININ MAHSULÜ"

Işıkçılar cemaatinin yayın organı Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur da Twitter hesabından Ece Üner’i hedef alan isimler arasında yer aldı. Uğur, “Hakikaten yahu. Bu market talancılığının çoğunlukla seküler kesimlerde olmasına rağmen neden ahlak ve erdem sözkonusu olduğunda dindarlara laf çakılıyor, anlamak güç. Ece Üner de böyle bir önyargının mahsulü aslında” diyerek Üner’i hedef aldı.

TEZCAN DA HEDEF ALDI

Atatürk düşmanlığıyla bilinen Fatih Tezcan da Ece Üner’e tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Tezcan, “Müslümanlar yine algı operasyonu yiyorlar ve yine alkışlıyorlar :) Biri de demiyor ki 'Talep çoğalınca zam yapan Kapitalist Şerefsizlerden söz ederken neden ‘Sorsan hepimiz Atatürkçüyüz! Onun eğitim sisteminde büyüdük!’ demiyorsun da lafı kasten Namaza Müslümanlığa getiriyorsun” diyerek Ece Üner’i hedef aldı.

"'ANLAMAK' BİR 'NİYET' HATTA BİR 'AHLAK' SORUNUDUR"

Ahmet Hakan'ın bu sözlerine Ece Üner'den jet ve sert bir yanıt geldi.

Üner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada isim vermeden şu ifadeleri kullandı:

"Beni anlayanlara gönülden büyük teşekkür. Zira söylediklerimden “namaz kılmak kötüdür” ya da “fırsatçılar namaz kılanlardır” gibi bir sonuç çıkartmak olağanüstü bir çaba ve “meziyet” ister. Bu “meziyet” i gösterebilen sayılı insana da cevabım; 'Anlamak' yalnızca bir 'idrak' sorunu değildir; tersine çoğu kez bir 'niyet' hatta bir 'ahlak' sorunudur"