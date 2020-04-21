Eczacılar Odası Başkanı'ndan maske isyanı

21 Nisan 2020 Salı, 15:38

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, maske taleplerine yetişemediklerini söyledi. 10 günde 13 milyon maske dağıttıklarını belirten Sarıalioğlu, “Bu dayanılabilir bir tempo değil” diye konuştu.

Habertürk TV’de soruları yanıtlyan Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtıyor. 20-65 yaş dışında kalan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin maske taleplerini karşılayamıyoruz. 20-65 yaş grubunda olup kronik rahatsızlığı olanlar da evden çıkamadıkları için maske alamıyorlar" diye konuştu.

BU SÜRDÜRELEMEZ

İstanbul'da şu ana kadar 13 milyon maskenin dağıtıldığını belirten Sarıalioğlu, "Ancak bu dayanabilir bir tempo değil. Bu tempoda maske dağıtmamız sürdürülebilir gibi durmuyor. Eczanelerimizde maske dağıtımı dışında rutin işlerimizi yapamaz olduk. İlaç hizmetimizi, danışmanlık hizmetimizi veremez olduk. Bizim talebimiz belediyelerin ve muhtarlıkların da devreye girmesi… Maske dağıtımını birkaç elden yapmamız gerekiyor. Yeni düzenlemelere ihtiyacımız var.”