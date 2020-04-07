Eda Baba da 'Evde Çal'acak
Red Bull'un #EvdeÇal serisinde konserler sürüyor
Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin 8 Nisan tarihindeki konuğu Eda Baba, 10 Nisan’da ise Gülinler olacak. Seride bu zamana kadar Nilipek., Akın Sevgör, Kalben, Gökhan Türkmen, Ringo Jets, Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek yer aldı. Sanatçılar, Red Bull’un resmi Instagram hesabı üzerinden dinleyicileriyle buluşuyor.
Red Bull Sunar: Evde Çal serisine ilişkin detaylar, ayrıca müzisyenlerin Red Bull takipçilerine özel olarak paylaşacağı çalma listeleri ile röportajları da yine RedBull.com adresinde olacak.
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