Efeler'de soka hayvanları unutulmuyor
Aydın'da Efeler Belediyesi, sokak hayvanlarını koronavirüs salgını günlerinde periyodik olarak beslemeye devam ediyor.
Efeler Belediyesi, sokak hayvanlarını koronavirüs salgını günlerinde periyodik olarak beslemeye devam ediyor. İlçedeki sokak hayvanları, Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan her gün alınan 1 konteyner artık yemek ile Çeştepe Hayvan Pazarı’nda besleniyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile sokak hayvanlarının, içeriğinde katkı maddesi bulunan mamalar yerine tamamen doğal yemeklerle sağlıklı bir şekilde doyurulması sağlanırken artık yemeklerin de israf edilmesinin önüne geçiliyor.
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