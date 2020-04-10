Ege’de yoğun bakım yatakları yeterli mi?

10 Nisan 2020 Cuma, 09:15

Türkiye’de koronavirüs sayısını her geçen gün artmasının ardından gözler hastanelerin yoğun bakım ünitelerine çevrildi. Ege Bölgesi’nde bulunan 202 özel, kamu ve üniversite hastanelerinde toplam yatak sayısı 29 bin 200. Yoğun bakım yatağı ise: İzmir’de 1780, Manisa 633, Denizli 514, Aydın 495, Balıkesir 458, Muğla 251, Çanakkale 178 ve Uşak 147. Peki, hastanelerdeki yoğun bakım üniteleriile ilgilison durum ne? Yatak sayısı yeterli mi? Cumhuriyet’in Egesi, illerde bulunan hastane, doktor, hemşire ile yoğun bakımve normal hasta yatak sayısını araştırdı.

İzmir En çok vakanın ve ölümün yaşandığı 4.5milyon nüfusu bulunan İzmir'de, kamu, özel ve üniversite hastaneleri olmak üzere toplam58 hastane bulunuyor. Hastanelerde toplam yatak sayısı 12 bini bulurken, bunların 1780’i yoğun bakımyatağı. Kentte nitelikli yatak sayısıise 6 bin 100 civarında. 6 bin 256 uzman hekim, 4 bin 791 pratisyen ve asistan hekimolmak üzere toplam doktor sayısı ise 11 bin 47. Hastanelerde doktorlardan sonra ikinci sırada yer alan hemşire rakamı 11 bin civarında bulunuyor. Sendika ve tabipler odasısalgının yoğunlaşması durumunda yoğun bakımyataklarının yetersiz kalacağınıifade ederek, yoğun bakım yataklarının artırılmasını talep ediyor.

Ege’nin ikinci büyük kenti olan Manisa’da ise 28 hastanede 633 yoğun bakımyatağı bulunuyor.Manisa’da 4 bin 580 hasta yatağı bulunurken,toplam hekimsayısı 2 bin 380.Hastanelerde görevli hekimlerin 1308’i uzman hekimolarak görev yaparken, hemşire sayısıise 3 bin 260.

Aydın 23 hastane ve 3 bin 147 yatağı bulunanAydın hastanelerinde yoğun bakımyatak sayısı 495. Toplam2 bin 111 hekimin görev yaptığı kentte hemşire sayısı 2 bin 500. BALIKESİR’in 25 hastanesi bulunuyor. 3 bin 334 toplamyatağı bulunanBalıkesir, 458 yoğun bakım yatağına sahip. 1803 hekimin bulunduğu kentte, 2 bin 798 hemşire görev yapıyor.

Denizli’de 4 hastane mevcut. 3 bin 229 hasta yatağı bulunuyor. Bunların 514’ü yoğun bakım yatağı. Toplam hekimsayısı 1928, görev yapan hemşire ise 2 bin 548.

Turizm cenneti Muğla’da sadece 22 hastane yer alıyor. Yatak sayısı 2 bin 100. Yoğun bakımyatağı 251. 1652 uzman, pratisyen ve asistan hekimin bulunduğu Muğla’da 1928 hemşire hizmet veriyor.

Çanakkale’de 14 hastanede toplamyatak sayısı 1660. Yatakların 178’i yoğun bakımyatağı. 1021 doktorun bulunduğu kentte 1375 hemşire var.

Uşak 8 hastaneye sahip. Uşak’ta 1235 yatak bulunurken, yoğun bakım yatak sayısı 147. Toplam hekim sayısı 508. Görev yapan hemşire 921.

"YOĞUN BAKIMLAR ARTIRILMALI"

İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz: İzmir’de şuan içinyoğunbakım sayısı 1800 civarında. Ama bunlara çocuk ve yenidoğanyoğun bakım yataklarıdahil.Yanibizim yoğunbakım yatak sayımız 1237. Buşuankidurumagöre yeterli gözüküyor.Tabiibunlarınçoğu şuandolu.Salgınındaha çok yayılmasıdurumunda yoğun bakımlar yetersiz kalacaktır. Şimdidenönlemler alınmalı. Hastalarınsolunumu kolaylaştıranVentilatör cihazı artırılmalı. Avrupa ve İspanyabu cihazlarınolmamasındandolayı büyük sıkıntı çekti. Ayrı zaman yoğunbakımda çalışanhemşire sayısı artırılmalı. İstanbul’da kurulanhastaneninbirbenzeride İzmir’de şimdidenkurulmalı. İzmir Valiliği’nebukonuda talepte bulunduk. İzmir Büyükşehir zaten iki ayrı yeritahsis etti. Buralarda kurulacakhastanelerde yoğun bakım dışındakihastalar yatırılarakgözlem yapılmalı.

Demokratik SağlıkSenİzmirİl Başkanı Ahmet Doğruyol: Normal şartlarda yoğun bakım sayısı yeterli, ancak salgınınhızının ne kadar olacağını şuanbilmek zor.Entübe sayısı artarsa yoğunbakım yatakları yetmez.Şimdidenhastane yapılmalı. Üniversite ve araştırma hastanelerindebulunanyoğun bakım ünitelerinde çalışanhemşire sayısı yetersiz. Busayısı artırılmalı.