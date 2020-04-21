Eğitim-Sen: "Öğretmenlerden okul temizliği yapmaları isteniyor"

21 Nisan 2020 Salı, 19:19

Sendika açıklamasında öğretmenlere kolonya dağıttırılmak istendiğini de belirtilerek, “Okulların kapalı olmasının, öğretmenlerin de tatilde olduğu algısına neden olması oldukça yanıltıcıdır. Uzaktan eğitim döneminde de, öğretmenler günlük olarak öğrencileri ile ilgilenmekte, ders içerikleri ve materyalleri geliştirmektedirler. Bu nedenle, öğretmenler bu türden işler için ilk akla gelen kesim olmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

‘ÖĞRETMENLERE PERFORMANS MESAJI’

Açıklamaya göre Diyarbakır’da öğretmenlere eğitim yöneticileri tarafından gönderilen bir mesajla öğretmenlerin EBA kullanımının değerlendirildiği ve yapılan değerlendirmeler sonucunda çok kullananların ödüllendirileceği açıklandı ve ikinci bir mesaj gönderilerek yanlışlık olduğu ifade edildi. Sendika duruma “EBA’nın öğretmenlere sistemi kullandıkları süre ve ekledikleri materyallere göre puan veren sisteminin acilen uygulamadan kaldırılması gerekmektedir” ifadeleriyle tepki gösterdi.

‘1770 LİRA ALIYORLAR AMA HALA ÇALIŞIYORLAR’

Açıklamada özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin bin 170 liraya mahkum edildiği kaydedilerek, “Arkadaşlarımızın bazıları ise hala uzaktan eğitimde yoğun olarak çalışmakta, ancak alınacak ücret açısından işverenin insafına bırakılmış durumdadırlar” denildi.



