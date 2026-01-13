Son Dakika... İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi silahla vurdu!

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda görev yapan kadın hâkim A.K., savcı M.Ç.K tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.
Olay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nin bulunduğu alanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Adalet Sarayı’nda görev yapan hâkim A.K., savcı olduğu öğrenilen M.Ç.K. tarafından adliye binası içerisinde silahlı saldırıya uğradı.
SİLAHLA VURULAN HAKİM HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırı sonrası ağır yaralanan hâkim, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayaklarından vurulduğu öğrenilen hakimin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
GÖZALTINA ALINDI
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı ise olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.