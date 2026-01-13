Son Dakika... İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi silahla vurdu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.01.2026 13:35:00
DHA
Son dakika gelişmesi... İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde görevli kadın hâkim, savcı olduğu öğrenilen M.Ç.K. tarafından adliyede silahla vuruldu.

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda görev yapan kadın hâkim A.K., savcı M.Ç.K tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nin bulunduğu alanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Adalet Sarayı’nda görev yapan hâkim A.K., savcı olduğu öğrenilen M.Ç.K. tarafından adliye binası içerisinde silahlı saldırıya uğradı.

SİLAHLA VURULAN HAKİM HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonrası ağır yaralanan hâkim, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayaklarından vurulduğu öğrenilen hakimin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı ise olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

