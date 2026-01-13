Son dakika... Gözaltına alınmıştı: Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak”, “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” ile “kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak” suçlarından bir veya birkaçını işledikleri iddiasıyla aralarında oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı haberlerinin ardından Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kaynarca, yaptığı kısa açıklamada, “Alnım açık, başım dik” ifadelerini kullandı.

Kaynarca ayrıca, Adli Tıp Kurumu’ndan çıkacak sonuçların tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek, uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen tüm yasal operasyonları desteklediğini ifade etti.



