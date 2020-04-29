Eğitim Sendikaları: Okullar mayısta açılmasın

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan okulların Mayıs ayında açılıp açılmayacağı, bu haftaki Bilim Kurulu toplantısına göre belirlenecek. 23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitim, 30 Nisan’a kadar uzatılmıştı. Salgının giderek hafiflemesi nedeniyle önlemlerin gevşetilmesi kapsamında uzaktan eğitime devam edilip edilmeyeceği ve okulların mayıs ayında açılıp açılmayacağı konularında alınacak kararlar kaygıyla bekleniyor.

EĞİTİM İŞ: EN YANLIŞ KARAR

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “‘Okulların açılması bu süreçte yapılabilecek en yanlış karar olacaktır” dedi. Salgın devam ederken ve bir aşı bulunmamışken öğrencilerin iç içe saatlerce bir arada bulunacağı okul ortamının salgını tekrar kontrolden çıkaracağı uyarısında bulunan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Salgının tüm şehirde yaygın olduğu illerde, farklı mahallelerden okula gelecek olan çocuklar, çok kısa sürede salgının kontrolden çıkmasına sebep olacaktır. Okulların hijyen açısından dezenfekte olarak sürekli temiz tutulmasının da bu süreçte hem malzeme hem de çalışanların yetersizliği düşünüldüğünde mümkün değildir. Öncelik çocuklarımızın can sağlığı olmak üzere, hem eğitim çalışanları hem de velilerimiz açısından salgın riskinin halen yüksek olduğu bu günlerde okulların açılması en büyük hata olacaktır.’’

EĞİTİM SEN: YA İKİNCİ DALGA!

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da salgın tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar okulların kapalı kalacağı sürenin uzatılması gerektiğini vurgulayarak “Okulların kapalı kalması, yaşanacak ikinci bir salgın dalgası olasılığına karşı en etkili önlemlerden biri olacaktır. MEB’in önceliği ve sorumluluğu öğrencilerimiz, öğretmenler, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ve tüm yurttaşlarımızın sağlığı olmalıdır” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER HEP UZAKTAN

Üniversitelerde bahar dönemi sonuna kadar yüz yüze eğitim yapılmayacak. Yükseköğretim kurumlarında ara sınavlar da çoğunlukla hocaların seçimine bırakılarak “ödev”, “proje” ve “online sınav” biçiminde yapılıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu konuda şu açıklamayı yapmıştı:

“Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları ile sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.

Diğer bir ifade ile bu program ve dersler için bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz. Yaz okulunun bitiş tarihleri göz önünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimini belirleyeceğiz.”

YÖK, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) da “Tedbirli olmak ve öğrencilerin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak sınava girmesi’’ gerekçesiyle 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılmasını kararlaştırmıştı.