Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyesi: Eşcinsellik, gizli servis oyunudur

Eşcinsellere yönelik nefret söylemleri içeren haberlerde imzası bulunan Akit muhabiri Faruk Sekmen'e konuşan Yener Özen'in açıklamaları şöyle:

"Bu yolla tehlike olarak görülen toplumların nüfus artışını bitirmektir. Bu tam bir gizli servis oyunudur ve ihanettir. Eşcinsellik Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dininde kesinlikle haram kılınmıştır. Ağır cezai umdeleri vardır. Toplumun bir arada olma, çocuk sahibi olarak neslin devamını sağlama, millet olarak yeryüzünde kalma ve devamlılığını sürdürmeyi tehdit eden bir illettir.

Eşcinsellik kişinin serbest iradesiyle seçtiği bir cinsel yönelimdir. Yani ilaç, terapi veya başka türlü baskı, öğüt vb yollarla iyileştirilecek bir durum değildir. Geçmiş yaşantılarında uğradıkları bir durumdan dolayı bu şekilde davrananlara ise cinsel travma terapisi ile tedavi sunulabilir. İslam hukukunun ve Türklük Töresinin ayaklar altına alınmasıdır. Toplumu berhava ederek dağıtmasıdır."