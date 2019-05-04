Yargı, eczacılık birincisi Rengin Türk'ü haklı buldu

ÖSYM’nin yaptığı Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı’nda Rengin Türk 77.76081 puan ile Türkiye 1.’si oldu. Türk, ilk tercihi olan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nı seçti. Okul yönetimi, Türk’ün başvurusu geri çevirdi, atamasını yapmadı. Türk, herhangi bir davası veya olumsuz bir durumunun olmadığını belirterek, okulun kararını yargıya taşıdı. İzmir 1. İdare Mahkemesi, Türk’ün talep ettiği, yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verdi. Türk bu kez, İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Dosyaya bakan 5. İdari Dava Dairesi 22 Nisan’da verdiği kararda, yerel mahkemenin kararını kaldırdı.



Suç ve cezanın şahsiliği



Dairenin karar gerekçesinde özetle şöyle denildi: “Bakılan davada, herhangi bir suçtan hüküm giydiği tespit edilmemiş. Devletin ve kurumun güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ideolojik veya yasadışı faaliyetlerde, olumsuz tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespit yok. Hakkında herhangi bir adli işlem ve soruşturma bulunmuyor. Güvenlik soruşturması olumsuz olarak değerlendirilmek suretiyle atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir. Ayrıca kendi ailesinden olsa dahi, davacının abisinin fiil ve eylemlerinden sorumlu tutularak işlem tesis edilmesi, suç ve cezaların şahsiliği ilkesine ve yukarıda yer verilen Anayasa hükümlerine aykırılık teşkil edecektir.”