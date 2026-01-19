Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.01.2026 19:10:00
Menajeri her şeyi anlattı: Can Armando Güner transferinin perde arkası!

Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a gelen ancak olumsuz sonuçlanan transferin ardından Can Armando Güner, Almanya'ya döndü. Genç futbolcunun menajeri, tüm yaşananları İngiliz basınına anlattı.

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach altyapısında top koşturan Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı. 18 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelse de sözleşme imzalayamadan Almanya'ya dönmek zorunda kaldı. Genç oyuncunun menajeri perde arkasında yaşananları Sky'a anlattı.

Can Armando Güner'in sağlık raporu alarak izinli olduğunu ve İstanbul'a gelmesinde bir sakında olmadığını ifade eden Mehmet Eser, "Armando, pazartesi günü (İstanbul'a geldiği hafta) kulüp doktoru tarafından soğuk algınlığı nedeniyle cuma gününe kadar izin almıştı. İstanbul'a seyahat sırasında tamamen sağlığına kavuşmuştu. Aksi durumda gitmezdik" ifadelerini kullandı.

Mehmet Eser, Borussia Mönchengladbach'tan transfer için izin almadıkları iddialarını yalanladı.

"Kulüp yönetimine birkaç kez bilgi vermeye çalıştım ancak yanıt alamadım. Kulübün, bu kadar genç bir insana davranışından memnun değilim. Genç bir oyuncu hakkında yanlış iddiaların ortaya atılmasına seyirci kalamam."

Sky'da yer alan haberde Galatasaray ve Can Armando Güner'in transfer için anlaşmaya vardığı ve 2030'a kadar sürecek sözleşmeye imza atılacağı belirtildi.

Galatasaray oyuncuyu sezon sonu kadrosuna katacak olsa da bunu devre arasına çekmeye çalışıyor. Sarı kırmızılılar, Alman ekibine 200 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek.

