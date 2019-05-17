Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni sistemi bugün açıklayacak

MEB’in 2019-2023 Stratejik Planı kapsamında köklü değişikliklerin öngörüldüğü yeni ortaöğretim sisteminin ilk olarak ocak ayında açıklanması planlandı. Daha sonra mart ayı olarak duyuruldu. Son olarak, eğitim alanında “süprizle karşılaşmayacaksınız” sözü veren ancak yeni uygulamaları kamuoyunda tartıştırmak, eğitim bileşenleri ile paylaşmak yerine “oldubitti” olarak gerçekleştiren Bakan Ziya Selçuk, yeni sistemi bugün İstanbul’da açıklayacak.



Cumhuriyet’in 6 ay önce duyurduğu 5 yıllık Stratejik Plan değişiklikleri şöyle:



Ders saati azaltılacak: Ortaöğretim kurumlarında ders çeşitliliği ve haftalık zorunlu ders saatleri azaltılacak; esnek, modüler bir program ve ders çizelgesi yapısı oluşturulacak. “Bilgi Kuramı” dersi zorunlu ders haline getirilecek. Alan seçimi 9. sınıfta yapılacak. Ortaöğretimde, çocukların ortaokulda netleştirilen yönelim ve tercihlerine göre öğrencilere alanlar arası yatay geçiş imkânı sağlanacak.

Üniversiteye uyum yılı: 12. sınıf pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecek. Ortaöğretimde çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre seçmeli ders yapısı oluşturulacak.



Akademik fen liseleri: Fen ve sosyal bilimler liselerinde uygulanan müfredat, fen ve sosyal bilim alanlarındaki disiplinlere göre öğrencilerin derinlik kazanması temin edilecek.



Akademik koçluk sistemi: İmam hatip okullarının programlarının ders saati azaltılacak. Din Öğretimi Danışma Kurulu oluşturulacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15’lik hazine kesintisinin yüzde 1’e düşürülmesi sağlanacak.