Boş pankarta izin verilmedi!

Güvenlik boş pankarta el koyunca grup ile aralarında tartışma yaşandı.

Öğrencilerin iddiasına göre o sırada fakülte girişinde bulunan fakülte görevlilerinden biri, boş pankartı kastederek “Photoshop’la istediğinizi yazarsınız” dedi.

Independent Türkçe’ye konuşan gruptaki öğrencilerden Dilek Sarıgül, 30 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen mezuniyet provasında “politik söylem içermeme” şartıyla her pankartın kabul edileceğine yönelik duyuru yapıldığını söyledi.

Sarıgül, gazetecilik bölümünden mezun olan öğrenciler olarak, boş pankartı “ülkedeki genel politik baskıya ve gazetecilere uygulanan sansürü temsil etmesi” açısından açmaya karar verdiklerini ifade etti:

“Beyaz bir pankart ne ifade ediyor, sizi niye korkuttu, niye çekindiniz gibi sorular var. Ama gazetecilik bölümünde bunları sorgulayamıyorsunuz. O boş pankart, ülkedeki baskıyı, gazetecilere uygulanan sansürü, gazetecilik öğrencilerinin mezuniyet töreninde maruz kaldığı uygulamayı yansıtan harika bir metafordu.”

Pankartı taşıyan grupta yer alan öğrencilerden Recep Çapan ise, “Öğrenciler, gazeteciler ve akademisyenler üzerinde yükselen bu karanlığın etkilerini, medya eliyle yapılan görmezden gelmeyi, Türkiye’de kendisini aydın diye tanımlayan kesimlerin söyleme zorunluluğunu, sansürü ve otosansürü, akademinin ve üniversitenin içinin nasıl boşaltıldığını boş bir pankart ile anlatabiliriz diye düşündük” dedi.

Mezuniyet töreninin başlangıcında el konulan pankart, tören sonrasında öğrencilere teslim edildi.