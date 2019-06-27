Liseye Girememe Sistemi

Son sıradaki Şırnak’ta matematikte ham puan ortalaması 0.78. Tunceli ise son yıllarda merkezi sınavlardaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Eğitim uzmanı Ali Taştan, LGS sonuçları üzerinden şu analizi yaptı: “Sadece Doğu, Güneydoğu değil Akdeniz Bölgesi’ndeki Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis gibi illere baktığımızda onların da sıralamada son 20’de yer aldıkları görülüyor. Mersin, Osmaniye gibi illerin de sondan 25. sıralarda olduğu görülüyor. Başka bir deyiş ile Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi illeri son sıralara mitili atmış durumda. Bahsi geçen bu illerin son sıralarda olmasının birçok nedeni var. Ancak ortak ve dikkat çeken bir özellikleri de bu illerde mülteci nüfusun çok olması. Elbette başarının düşmesini mülteci nüfusa bağlamak çok doğru değil. Ancak yapılan tüm sınavlarda bu illerin son sıralarda yer alması anlamlı bir şekilde dikkat çekiyor.

Tunceli’nin başarısı

Diğer bir yandan bu iller başarısız da LGS’de Türkiye birincisi olan Muğla’da, ikinci olan Tunceli’de durum çok mu iyi? Matematik dersinin ham puan ortalaması 3.97. Son sıradaki Şırnak’ta ise ham puan ortalaması 0.78.

LGS’de toplam 90 soru soruluyor. Birinci olan Muğla’nın ham puan ortalaması 50.96, İkinci Tunceli’nin 50,57, son sıradaki Şırnak’ın 21.11, Hakkari’nin 23.9 olduğu görülüyor. Burada Hakkari, Şırnak, Bingöl, Elazığ gibi illerle aynı şartlarda olan Tunceli’nin başarısı çok dikkat çekiyor. Tunceli’de oluyor da Şırnak, Hakkâri’yi geçtik, Adana’da, Maraş’ta ya da diğer illerde neden olmuyor. Tunceli yıllardır yapılan liselere giriş sınavında ya birinci oluyor ya da ilk üçte yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli’yi inceleme altına almalı. Tunceli’de de aynı öğretim programı uygulanıyor. Ancak, Tunceli insanının eğitime olan ilgisini incelemeli.

Konya’da din düşük

İmam hatip okullarının en yoğun olduğu Konya’da din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının ham puan ortalaması 6.19 iken, Tunceli’de bu oran 6.38. Tunceli’de 2, Konya’da 64, Şanlıurfa’da 51 İmam hatip Lisesi var. LGS’de Tunceli 2., Konya 47., Şanlıurfa 78.