Kadir İnanır’ın cenaze töreninde 'Kenan Evren' gerginliği: Yuhalanarak salondan çıkarıldı!

Hayata veda eden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır için, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Tören için salona, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim geldi.

Törenin ardından İnanır'ın cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. İnanır, cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

YUHALANARAK SALONDAN ÇIKARILDI

Törende, Kadir İnanır'ın Kuzeyden Gelen Adam belgeselinde 12 Eylül Askeri Darbesi'nin anlatıldığı anlarda gerilim yaşandı.

Kadir İnanır hakkındaki sinevizyon gösterimi sırasında Kenan Evren salonda yuhalandı. Bir kişi ise, “Yapmayın burası cenaze. Eski Genel Kurmay Başkanını yuhalayamazsınız” diye bağırdı. Daha sonra tepki gösteren kişi, yuhalanarak salondan çıkardı.