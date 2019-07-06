Kadıköy’de ODTÜ öğrencileriyle dayanışma eylemi

İstanbul’da Süreyya Operası önünde yapılan basın açıklamasıyla desteklerini ileten üniversite öğrencileri, ODTÜ arazisinde bulunan Kavaklı’da yapılması planlanan KYK yurduna karşı devam eden eyleme destek verdi. “Diren ODTÜ seninleyiz. ODTÜ’de KYK istemiyoruz. Kavaklık direniyor” yazılı pankart açan öğrenciler, “Diren ODTÜ seninleyiz” sloganırı attı.

‘Yankee go home’

Basın açıklaması öncesinde ilk olarak konuşan üniversite öğrencisi Elif Üçerli, “Biz ODTÜ’yü ‘yankee go home’ diyenlerden, mücadele ruhundan tanırız. Bugüne kadar yenilmedi, yenilmeyeceğini de biliyoruz” ifadelerini kullandığı konuşmasında ODTÜ Kavaklık’a yapılmak istenen KYK yurduna karşı çıktıkları için polis saldırısı emri veren kayyum rektör Verşan Kök’e şöyle seslendi: “Verşan Kök kayyumdur, ODTÜ’ye rektör olması mümkün değildir. AKP ve onun kukla rektörü Verşan Kök işbirliği içinde ODTÜ’ye saldırmaya devam ediyorlar. Verşan Kök’ün polis tehdidine karşı ODTÜ bileşenleri en güzel cevabı direnişi büyüterek verdi. Biz İstanbul’dan ODTÜ’ye selam gönderiyoruz ve onların haklı mücadelelerini selamlıyoruz”

''Mutlaka biz kazanacağız! ''

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyon üniversite öğrencisi Berat Kaşkaloğlu, “Bizler üniversite öğrencileri olarak ODTÜ'deki direnişi selamlıyor ve bu mesaja cevap veriyoruz: Faşist saldırılarınızın karşısında diz çökmeyeceğiz, barikatı birlikte güçlendirecek, üniversiteleri birlikte savunacağız ve mutlaka biz kazanacağız!” ifadelerini kullandı.