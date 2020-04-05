Ekolojik yaşam alışkanlıkları geliştirilebilir

05 Nisan 2020 Pazar, 10:15

Koronavirüs salgını nedeniyle, dünyada ve Türkiye'de hastalıkla ilgili endişeler, gelecekte ne olacağı konusundaki belirsizlikler sürerken, milyonlarca insan, yaşamında zorunlu bir sadeleşmeye gitti. Üretim ve tüketimi etkileyen bu durum, sağlıktan eğitime pek çok alanda dönüşüme gidilmesine neden oldu.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, insanların ekolojik yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi için bu dönemin bir fırsat olduğunu kaydetti.

Dernekten yapılan açıklamada “Suyu fazla kullanırsak biteceğini, fazla giysimiz olmadan da yaşayabileceğimizi, tarımın ve gıda güvenliğinin önemini idrak ediyoruz” denilerek şu öneriler sıralandı:

1. YEREL ÜRETİM VE YEREL TÜKETİMİ DESTEKLEYİN

Yaşadıklarımız bize sağlıklı gıdanın ve sağlıklı gıdaya erişimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Tarım zehirleriyle yetiştirilen gıdaların sağlığımıza etkileri konusunda bilgilenerek, karar vericileri ve politika yapıcıları uyarmalı; doğa dostu yöntemlerin hayata geçirilmesi konusunda daha fazla çaba göstermeliyiz.

2. SAĞLIKLI BESLENMEYİ İHMAL ETMEYİN

Dengeli beslenmek sadece yediklerimiz ve içtiklerimizle değil; neyi, nasıl, ne kadar yediğimizle ilgili. Tarım kimyasallarıyla yetiştirilen gıdalar hem akut ve kronik hastalıklara hem de toprak ve su kirliliğine neden oluyor. Sağlığımızı korumak için ekolojik, doğa dostu ve yerel tohumlarla yetiştirilen ürünlerle beslenmemiz giderek daha fazla önem kazanıyor.

3. KIRSALLA VE ÜRETİCİYLE BAĞ KURUN

Doğa dostu çiftçilerle doğrudan bağlantı kurarak, onların hazırladığı listelerden sipariş verebiliriz. Mutfak ihtiyacımızın bir bölümünü kendi bahçemizde, balkonumuzda ufak çaplı üretim yaparak karşılayabiliriz. Veya komşularımızla kent bostanları oluşturmak üzere yerel yönetimlerin de desteğini alıp sosyal mesafeyi koruyarak bir arada üretebiliriz.

4. KENDİNİZ YAPIN

Evde ekmeğini, yoğurdunu, peynirini yapmaya başlayanlar bugünlerde hem gıda alışverişi için dışarıya az çıkmak durumunda kalıyor hem de daha iyi besleniyor. Başlamak için iyi bir fırsat.

5. EVDE KOMPOST YAPIN



Evde mutfak atıklarınızı değerlendirmenin ve dönüştürmenin tam zamanı. Daha once vakit bulamadığınız kompost yapma hayalinizi balkonunuzda, site bahçenizin bir köşesinde ya da mahalledeki parkın bir köşesinde gerçekleştirebilirsiniz.



6. TEMİZLERKEN KİRLETMEYİN

Bu salgın hepimize deterjana gerek olmadığını, su ve sabunun yeterli olduğunu hatırlattı. Kimyasallarla yüklü deterjanların temizlerken bir yandan da sağlığımızı ve çevreyi nasıl kirlettiğinin de farkına varmamız gerekiyor. Astım ve KOAH gibi hastalıklara neden olan çamaşır suyu yerine sirke ve sabun kullanmak yeterli.