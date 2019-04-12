Sabancı ödülü Nye’ye

Yusuf Leblebici, Sevil Sabancı, Güler Sabancı, Joseph S. Nye Jr, Cosette Creamer, Kerim C. Kavaklı, Meltem Müftüler-Baç, Fuat Keyman, Özgür Kıbrıs

Prof. Joseph S. Nye Jr, Harvard Üniversitesi Üstün Hizmet Emeritus Öğretim Üyesi ve Bill Clinton’ın ABD Başkanlığı döneminde, Ulusal İstihbarat Konseyi Başkanı görevinde bulundu, “Yumuşak Güç” kitabının da yazarı. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında 14 yıldır verilen ödüle, 31 ülkeden 390’ı aşan başvuru oldu. Ödül töreninde konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, iyi eğitimli, önyargılarından arınmış, dünya vatandaşı olan bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini anlattı.