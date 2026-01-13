Cumhuriyet Gazetesi Logo
2 gündür aralıksız yağıyor: Tunceli Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı!

2 gündür aralıksız yağıyor: Tunceli Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı!

13.01.2026 16:00:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
2 gündür aralıksız yağıyor: Tunceli Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buldu. Evler, araçlar ve yollar karla kaplandı.

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan yerlerinden olan Ovacık’ta etkili olan yoğun kar, hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde kar kalınlığının artmasıyla çok sayıda sokak ve cadde ulaşıma kapandı.

Evlerin kapıları, park halindeki araçlar ve iş yerlerinin önleri tamamen karla kaplandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerini alanlar, evlerinden çıkabilmek ve iş yerlerine girebilmek için kar temizliği yaptı. Bazı bölgelerde kar kalınlığının insan boyunu aşması nedeniyle ilerlemenin güçleştiği görüldü.

Yağışın aralıklarla devam ettiği ilçede belediye ve ilgili ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. İlçede yaşayan Sinan Genç, "Uzun zamandır kar yağmıyor' deniliyordu. Bu sene 1,5 metre kar yağdı. Evler, sokaklar ve arabalar kara gömüldü. Saatlerdir iş yerinin yolunu açmaya çalışıyorum" dedi.

Image

İlgili Konular: #Tunceli #kar yağışı #Ovacık

İlgili Haberler

Malatya’da kar yağışı ve tipi: Öğrenciler yaya kaldı, bazı yollar kapandı
Malatya’da kar yağışı ve tipi: Öğrenciler yaya kaldı, bazı yollar kapandı Malatya genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açtı, eğitime ara verilen ilçe sayısı 9’a yükseldi. Merkez ilçelerde kısmi tatil uygulanması nedeniyle okulların açık olduğu bölgelerde öğrenciler ve veliler sabah saatlerinde ulaşımda güçlük yaşadı.
Yurtta soğuk hava esareti... 70 ilde termometreler eksileri gördü!
Yurtta soğuk hava esareti... 70 ilde termometreler eksileri gördü! Soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü yurtta, dün 70 ilde termometreler sıfırın altını gösterirken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,9 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşandı.
Meteoroloji açıkladı: 13 Ocak 2026 hava durumu raporu... İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji açıkladı: 13 Ocak 2026 hava durumu raporu... İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ocak Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; 30 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Batman, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği aktarıldı. Öte yandan rüzgarın; Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.