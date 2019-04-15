TTSİS'te büyük para kavgası

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası'nın (TTSİS) yarın yapılacak genel kurulu öncesi hareketli saatler yaşanıyor. TTSİS'de 41 yıl başkanlık yapan Halit Narin, üyelere yazdığı mektupta sendikanın büyük maddi zarara uğratıldığını belirtti.

24 milyon dolar tutarında üyelere ön bilgi verilmeden ihtiyaç dışı gayrimenkul alınması ile ilgili yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine açılan ceza davası olduğunu söyleyen Narin şunları yazdı: "Hepimize gönderilen mali tablolarına göre sendikamız özkaynakları 2012 yılı sonunda 773 Milyon Türk Lirası (434 Milyon USD) iken, piyasadaki yüksek faiz oranlarına rağmen 2018 yılı sonunda sadece 846 Milyon TL (159 Milyon USD) olarak gerçekleşmiş, üyelerimize ödenen karşılıksız maddi desteklere rağmen, Sendikamız öz kaynaklarının reel olarak büyük değer kaybettiği görülmektedir. Bu reel değer kaybının ve sendikamız fonlarının nasıl değerlendirildiğinin detaylı açıklanması ve sorgulanması da gereklidir."