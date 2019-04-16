Bakan Albayrak: Bugüne kadarki en başarılı ziyaret

ABD'de Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu.

Albayrak, IMF toplantılarında kota reformunun ele alındığını ve ekim ayındaki toplantılara kadar çalışmaların tamamlanmasına karar verildiğini söyledi.

"BUGÜNE KADARKİ EN BAŞARILI ZİYARET"

Türkiye-ABD ilişkileri konusunda, demir-çelik ürünlerine uygulanan ek vergiler ile Halk Bankası konularının ele alındığını anlatan Albayrak, yatırımcılarla yaptığı toplantılara değinerek, ziyaretini, "Bugüne kadarkilerin en başarılısı" olarak nitelendirdi.