Soğan ve patateste indirim hayal oldu

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, “Yazlık soğan ve patates hasatları düşük geldi. Fiyatların 3-4 aylık dönemde inme ihtimali yok. İthalat devam edecek” dedi. Fiyatlar artınca yıllık kişi başı soğan, patates tüketimi de düştü. İki ayda 28 bin tondan fazla soğan ithalatı yapılarak, 6.6 milyon dolar ödeme gerçekleştirildi.

Hükümet, martta aldığı kararla 20 Nisan’a kadar sıfır gümrük vergisiyle 200 bin ton patates ithalatı kararı almıştı. İthalat yetersiz kaldı, fiyatlar düşmedi. Bunun üzerine sıfır gümrük vergisiyle patates ithalatı 31 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Özden Güngör, kararın çözüm olmayacağının zaten önceden belli olduğunu anlatarak, “Soğan ekimi yeni bitti. Yazlık soğan hasadı başlamasına rağmen üretim miktarı ülkemiz için yeterli değil. Patates dikimleri havaların soğuk geçmesi nedeniyle mayıs ayında yapılacak burada da hasat yaklaşık 4 ay sonra olacak” ifadesini kullandı.