Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manisa'da feci kaza... 11 kişi hayatını kaybetti: Görüntüleri ortaya çıktı, 3 kişi gözaltında!

Manisa'da feci kaza... 11 kişi hayatını kaybetti: Görüntüleri ortaya çıktı, 3 kişi gözaltında!

11.10.2026 18:28:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Manisa'da feci kaza... 11 kişi hayatını kaybetti: Görüntüleri ortaya çıktı, 3 kişi gözaltında!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, O5 İzmir-İstanbul otoyolu İzmir istikameti Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında saat 11.09'da M.A. idaresindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü ile H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekicinin çarpışması sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralı olarak hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Olayın aydınlatılması için Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 AED 124 plaka sayılı tur otobüsünün şoförü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y, 78 YD 559 plaka sayılı çekicinin şoförü H.K. gözaltına alınmış olup, trafik kazasına ilişkin soruşturma tüm titizlikle devam etmektedir" denildi.

Söz konusu kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. 

İlgili Konular: #kaza #Manisa #gözaltı #görüntü