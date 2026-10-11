Ankara Barosu'nda başkanlık seçimi tamamlandı: Avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan seçildi

Ankara Barosu'nun yeni başkanının belirleneceği 69. Olağan Genel Kurul'da bugün oy kullanıldı.

Sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar oy kullanım işlemi sürdü.

17.00'de sandıklar kapandı ve sayım işlemi başladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan 5 bin 848 oyla kazandı.

Dört adayın yarıştığı seçimde diğer adayların oyları şöyle:

Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun adayı Doğukan Kozan 2 bin 997, Avukat Hakları Grubu Ankara'nın adayı Funda Şahin 2 bin 816 ve Demokrat Avukatlar Değişim Grubu'nun adayı Mehmet Zeki Kaplan 427.

Seçimler böyle sonuçlanırsa, Av. Çağlayan, baronun yeni başkanı olacak.