İthal 'ucuz' ete 11 lira zam

Hükümet, seçimin hemen ardından sebze ve meyvede tanzim satışa son verirken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eliyle zincir marketlerde satışa sunulan ithal etin fiyatına da yüzde 35 zam yapıldı.

Sözcü’de yer alan habere göre bazı marketlerde 500 gramlık kıymanın fiyatı 14.50 TL’den 19.50 TL’ye, 1 kilogram dana kuşbaşının fiyatı ise 31 TL’den 42 TL’ye çıktı. Ortama iki ürüne de yüzde 35 oranında zam geldi. Bazı marketlerde ise iki ürünün gramajı 400 grama indirilerek fiyata 1 1.75 lira zam yapıldı.

Bakanlık tarafından ithal edilen karkas etin satışına 2017 yılı ekim ayında başlanmıştı. Halen, bakanlık tarafından ithal edilen etler üç zincir markette satılıyor.