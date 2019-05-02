Akıllı fırınla ihracat da hızlanacak

Yeni üretim hattının yıllık 500 bin adet kapasiteyle, şirketin “100 ülke ve 100 milyon dolar” ihracat hedefi için önemli bir kaldıraç olacağını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Laçin, “Hedefimiz markalı fırın satışı gerçekleştirdiğimiz ülkelerde ilk 3’e girmek. İngiltere, Afrika, Amerika gibi yeni pazarlara da fırın ile girmek istiyoruz” dedi. S6 adı verilen akıllı fırın, cep telefonu aplikasyonu üzerinden kontrol edilebilecek.

Hedef 600 milyon TL

70 ülkede faaliyet gösterdiklerini, 2018’i 43 milyon dolar ihracatla kapattıklarını ifade eden Laçin, bu yıl dolar bazında yüzde 17 büyüme hedeflediklerini anlattı. Almanya’nın davlumbaz pazarında ilk 3’te yer aldıklarını belirten Laçin, yurtiçinde de 36 mağaza, 200 satış noktası, 500’e yakın bayi ve 200’ü aşkın yetkili servisle tüketicisine ulaştıklarını belirtti. Laçin şöyle devam etti: “140 tescilli, 10 patentli ürüne ve 135 ülkede marka tesciline sahibiz. Geçen yıl yüzde 24 artışla 455 milyon lira ciroya ulaştık. Bu yılki hedefimiz 600 milyon TL. Geçen yıl 1 milyon 360 bin adet olan ürün satışını bu yıl 1.5 milyona çıkaracağız.” Şirketin istihdamı ise 1800 kişi.