Açıklamada, bu yılın ilk üç ayına ilişkin süt destek priminin 25 kuruş olarak belirlendiği, ocak ayı destek primlerinin yatırıldığı, gelecek dönemde şubat ve mart ayları desteklerinin ödenmesinin beklendiği vurgulanarak, dövizdeki artıştan en çok etkilenen sektörlerden tarımın ancak devlet destekleriyle dengede tutulabileceğine işaret edildi.
Yem fiyatları sütü katladı
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği’nce (SÜTBİR), yeme gelen zamların çiğ süt fiyat artışının çok üzerinde olduğu belirtilerek, “Yem fiyatları mutlaka kontrol altına alınmalı. Bu yılın ilk 3 ayında verilen süt destekleme rakamının yıl boyunca devam etmesi ve yem bitkilerinin üretiminin artırılması için ilave destekler sağlanması gerekmekte” denildi.
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Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 09:45