Yem fiyatları sütü katladı

Açıklamada, bu yılın ilk üç ayına ilişkin süt destek priminin 25 kuruş olarak belirlendiği, ocak ayı destek primlerinin yatırıldığı, gelecek dönemde şubat ve mart ayları desteklerinin ödenmesinin beklendiği vurgulanarak, dövizdeki artıştan en çok etkilenen sektörlerden tarımın ancak devlet destekleriyle dengede tutulabileceğine işaret edildi.