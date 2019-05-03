Uluslararası otel zinciri Türkiye yatırımlarını artıracak

Dünyanın ve İspanya’nın önde gelen turizm gruplarından biri olan ve 25 ülkede 251 oteliyle hizmet veren Barcelo Hotel Group, Türkiye’deki yatırımlarına devam edecek. İstanbul’un en merkezi noktası olan Taksim’de açılan 5 yıldızlı Barcelo Istanbul Hotel’in resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Grubun Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen, İstanbul’un en çok bilinen ve tercih edilen oteli konumuna gelmeyi hedeflediklerini belirterek, grubun Türkiye’deki yeni yatırımı ve gelecek dönemdeki yatırım planları hakkında bilgiler verdi.

Ekmen, “Türkiye pazarı 20 yıldır içinde olduğumuz ve yakından tanıdığımız bir pazar. Grup olarak aldığımız yeni yatırım kararı ile Barcelo Istanbul’un işletmesini 25 yıllığına üstlendik ve Aralık 2018’de kapılarımızı misafirlerimize açtık. Böylelikle Occidental the Public ve Occidental Pera İstanbul’dan sonra Türkiye’deki 3. otel yatırımımızı yapmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde hem bunların sayısını artırmak hem de Royal Hideaway ve Allegro Hotels markalarımızla yeni yatırımlar yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Ekmen, “Grup olarak Türkiye’ye çok inanıyor ve güveniyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20 otele ulaşmayı ve yaklaşık 100 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yatırım yapmayı planladığımız şehirler ve bölgeler arasında başta İstanbul, Akdeniz bölgesinde Antalya, sonra Kapadokya, İzmir ve Ankara yer alıyor. Şu anda üzerinde çalıştığımız ciddi projelerimiz mevcut. Bunların dışında ise yeni proje arayışlarımız devam ediyor.”