Merkez Bankası: Yıllık enflasyon baz etkileriyle geriledi

TCMB, nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda, enflasyonun çekirdek ana eğiliminin düşük seviyelerini koruduğu belirtilirken yıllık enflasyonun da baz etkileriyle gerilediği ve yavaşlamanın temel mal grubu kaynaklı olarak devam ettiği kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,69 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,21 puan azalarak yüzde 19,50 olmuştu.

TCMB'nin raporundan öne çıkan ifadeler şöyle:

- Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etmiş, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürmüştür.

- Çekirdek göstergelerin ana eğilimi ise düşük seviyelerini korumuştur. Bu dönemde, enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz etkileriyle gerilemiştir. Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürmüştür.

TCMB raporda, "Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal, enerji ve hizmet gruplarının katkılarında sırasıyla 0,55, 0,25 ve 0,05 puan düşüş gözlenirken, gıda ve alkol-tütün gruplarının katkıları 0,33’er puan artmıştır." ifadelerini kullandı.

Temel mal grubu yıllık enflasyonunun nisan yüzde 2,47 düşmesinde ise Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşın iç talepteki zayıf seyrin etkili olduğu belirtildi.

Hatırlanacağı üzere aylık bazda yüzde 1,97 oranında yükselen dayanıklı mal grubunda mobilya (yüzde 6,15),otomobil (yüzde 1,00) ve beyaz eşya (yüzde 2,19) fiyatları öne çıkarken, giyim fiyatlarındaki artış mevsim ortalamalarının oldukça altında kalmıştı.

Öte yandan, hizmet enflasyonu tarafında yıllık bazda yatay seyrettiği ancak bakım onarım, ev içi hizmetler, berber-kuaför vb. emek yoğun sektörlerde artışa dikkat çekildi.

Üretici enflasyonundaki artış ile ilgili döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş öne çıkan faktör olarak gösterildi. TCMB, nisan ayında "Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimi yükselmiştir" derken "Dayanıklı tüketim malları fiyatları mobilya grubu; dayanıksız tüketim malları fiyatları ise et ürünleri öncülüğünde yükselmiştir." ifadelerini kullandı ve tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlendiğini vurguladı. (Habertürk)