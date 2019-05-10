Binali Yıldırım: Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırm, Bayrampaşa'da bir iftar programına katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada tekrar edilen İstanbul seçimlerine ilişkin, "Keşke öyle olmasaydı ama olan işte hayır var. Adaylar aynı; Ben Cumhur ittifakının adayıyım Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayı." dedi.

"HAL ESNAFI TERÖRİST DEĞİLDİR"

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda fiyatlarının sebebi olarak gördüğü hal esnafına selenerek, "Hal komisyoncusu tefeci değildir, terörist değildir. Halciler alnının teriyle ekmeğini kazanır. Ben hallerdeki çalışmaları çok yakından takip ederim. Vergiler düşünce hal komisyoncusunun yüzde 4 kazancı vardır. Biz hal esnafını, haldeki komisyoncuları üreticinin mallarının semt pazarlarına gitmesinde garantör olarak görüyoruz. Sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmanın işi özü mevsim şartlarıdır. Üretim arz talep dengesinin bozulmasıdır." ifadelrini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sebze meyve fiyatlarını incelemek üzere hale giden müfettişleri dövme girişiminde bulunulduğunu belirterek, “Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl teröristlere Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz. Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Biz milletimizin sömürülmesine müsade edemeyiz. İnşallah bu sömürüye de bitireceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.