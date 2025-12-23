Ankara'da özel jet düştü... Hava sahası kapatıldı: Libya Genelkurmay Başkanı'nın da içinde olduğu doğrulandı

Ankara'da Dassault Falcon 50 tipi özel bir jetin düştüğü öğrenildi. Esenboğa Havalimanı'nda da uçuşlar an itibariyle askıya alındı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ile birlikte 5 kişilik ekibini taşıyan uçakta 1 kabin memuru ve 2 pilotun bulunduğu kaydedildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Al-Hadda, bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etmişti.

Edinilen bilgiye göre, bölgede patlama sesinin duyulduğu öğrenildi.

İlk görüntüler geldi!

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: UÇAKLA YENİDEN TEMAS SAĞLANAMAMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu durum hakkında bir açıklama yaptı.

Yerlikaya şunları yazdı:

"Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

"UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI"

Yerlikaya'nın yaptığı yeni açıklamaya göre, uçağın enkazına ulaşıldı. Yerlikaya şunları yazdı:

"Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."