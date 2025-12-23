Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi değişti!
23.12.2025 13:08:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Merkez Bankası’nın aralık ayında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekmesi, bankaların vadeli mevduat faizlerini doğrudan etkiledi. Karar sonrası güncellenen oranlarla birlikte, 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri yeniden hesaplandı. Yeni tabloda en yüksek mevduat faizi sunan bankalar yatırımcıların odağına yerleşti. Peki 1 milyon TL'nin 32 günlük net kazancı ne kadar oldu? Güncel oranlara göre en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte banka banka tam liste...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında aldığı kararla politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitti. Bu adımın ardından politika faizi yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekildi. Kritik karar sonrasında yatırımcıların odağı, bankaların güncellediği mevduat faiz oranlarına çevrildi.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI MEVDUAT FAİZLERİNDE GÜNCELLEME

TCMB’nin faiz indirimi hamlesinin ardından bankalar, vadeli mevduat hesaplarında uyguladıkları oranlarda aşağı yönlü güncellemelere başladı. Özellikle kısa vadeli mevduat faizlerinde görülen bu değişim, yatırımcıların getiri beklentilerini yeniden şekillendirdi.

MEVDUATTA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde yaşanan geri çekilme, kısa vadeli yatırım tercihlerinde belirgin etkiler yarattı. Bankaların faiz politikalarının, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası’nın atacağı yeni adımlara bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor. Bu süreçte yatırımcıların daha temkinli bir duruş sergilediği gözlemleniyor.

1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Yatırımcılar için 15 Aralık 2025 itibarıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların güncel mevduat oranlarına göre yeniden hesaplandı. Faiz indirimi sonrası ortaya çıkan yeni tablo, mevduat hesabı açmayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI 1 MİLYON TL’NİN AYLIK KAZANCI

Peki, TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından 1 milyon TL’nin aylık mevduat getirisi ne kadar oldu? Bankaların güncel oranlarına göre hazırlanan tabloda, farklı bankaların sunduğu tahmini net kazançlar yer alıyor.

GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

İşte, 1 milyon TL vadeli mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalar ve net kazanç tablosu...

HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 26 bin 762 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL
ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 38
  • Net Kazanç: 27 bin 485 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 485 TL
İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 38,5
  • Net Kazanç: 27 bin 847 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL
ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL
ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL
GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 39,5
  • Net Kazanç: 28 bin 570 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL
GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 28 bin 932 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL
HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,47
  • Net Kazanç: 29 bin 271 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 271 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,5
  • Net Kazanç: 29 bin 293 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,5
  • Net Kazanç: 29 bin 293 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 29 bin 655 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL
VAKIFBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 30 bin 378 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 31 bin 574 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 574 TL
QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 26 bin 436 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 436 TL
YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 28 bin 442 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 442 TL
ING BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 32 bin 320 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL
FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 33 bin 66 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL
TEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 33 bin 66 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL
CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 33 bin 66 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL
HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 33 bin 66 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

