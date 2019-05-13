Sarmısak 10 TL’yi görecek

Üreticiler, geçen yıl kilosu 1 TL’ye kadar düşen sarmısağı bu yıl 10 TL’den satmaya hazırlanıyor. Kilosu 6 TL civarında olan kuru sarmısak, geçen yılki sezon sonunda ise kilosu 1 TL’ye kadar düşmüştü. Bu yıl ise başlayan sarmısak hasadıyla birlikte üretici yeşil sarmısağın kilosu 4-5 TL’den satıyor. Kuru sarmısakta yeni hasat için yaklaşık bir ay daha tüketicinin beklemesi gerektiğini söyleyen üretici, kuru sarmısağın kilosunu ise 10 TL’den satmayı hedefliyor.

Yeni mahsul sarmısağın kilosunu 10 TL’den satmayı planladıklarını belirten Güneydoğu’daki üreticiler, bunun sebebinin ise diğer bölgelerde üretilen sarmısağın rekoltesinin düşük olmasını gösterdi. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası’ndaki sarmısağın üretiminin 3 yıl içinde sürekli değiştiğini de belirterek, 2017 yılında 30 bin dönüme çıkan sarmısak ekili arazinin bu yıl 10 bin dönüme kadar düştüğünü kaydetti.