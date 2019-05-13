Goldman Sachs Türkiye’nin büyüme görünümünü düşürdü

Goldman Sachs ekonomistleri Kevin Daly ve Clemens Grafe, 10 Mayıs tarihli raporlarında,, “Türk Lirası üzerindeki değer kaybı baskısındaki artışın muhtemelen kısa vadede büyüme üzerinde somut olumsuz etkisi olacak ve bunun ötesinde, ekonomi, bir süre için ekonomik büyüme üzerinde baskı yapmasını beklediğimiz önemli bir bilanço ayarlamasına ihtiyaç duyuyor” dedi.

EKSİ YÜZDE 2.5’E DÜŞÜRDÜ



Bloomberg HT'nin haberine göre; Goldman, Türk Lirası’nın karşı karşıya kaldığı yeni bir değer kaybı baskısı dikkate alındığında, ilk çeyrekte GSYH’de görülen artışın ikinci çeyrekte tersine dönmesi ile birlikte, Türkiye ekonomisi için büyüme görünümü tahminini eksi yüzde 1.5’ten eksi yüzde 2.5’e düşürdü.

Goldman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Türk Lirası’na istikrar kazandırma çabalarının bir parçası olarak, önümüzdeki aylarda gösterge faizi artırmak zorunda kalacağını belirtti.

ZİRVE YAPACAK



Goldman’ın tahminlerine göre, TCMB’nin resmi gösterge faizi ikinci çeyrekte yüzde 25.5 ile zirve yapacak. Raporda, “Türk politika yapıcıların nihayetinde Türk Lirası’na istikrar kazandırmayı başaracaklarını varsaysak bile, TCMB’nin faiz düşürmeye 4. çeyrekte başlamasını ve gösterge 1 hafta vadeli repo faizini 2019 yılının sonunda yüzde 24.5’e indirmesini bekliyoruz” denildi.

Goldman, “Büyüme üzerindeki zirve negatif etki geride kalmasına rağmen, borçluluğu azaltmanın ikinci ayağı ve daha sıkılaşan finansal koşullar faaliyet üzerinde önemli baskısını sürdürecek” değerlendirmesinde bulundu.