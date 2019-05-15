Döviz kredisinde vergi indirimi

Resmi Gazete’de yer alan cumhurbaşkanı kararıyla 1998 tarihli 98/11591 sayılı bakanlar kurulu kararında değişiklik yapıldı. Buna göre bankalar ile yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları ve Hazine’ye yapılan kambiyo (döviz) satışlarında Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) sıfır olarak belirlendi.

DÖVİZ KREDİLERİNE DE DÜZENLEME

Ayrıca döviz kredisinin ödenmesi için, krediyi veren banka tarafından krediyi alana yapılan kambiyo satışlarında da BSMV sıfır olarak belirlendi. Türkiye’de vatandaşlar dövizle kredi çekemiyor. Döviz geliri olan şirketler bankalara dövizle borçlanabiliyor.

Bunlar dışındaki kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden yüzde 0.1 oranında BSMV alınacak.

Bakanlar kurulu kararının ilk yayımlandığı 1998 yılında tüm kambiyo muamelelerinde BSMV yüzde 0.1 olarak belirlenmiş, 2008 yılında sıfıra indirilmişti.