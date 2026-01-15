Özgür Özel Silivri'deki diploma davasına katıldı: Erdoğan'ın rakibi diye bir kişinin 31 sene önce aldığı diploma iptal edilir mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen davasına ilişkin karara yönelik itiraz davasına Silivri'de katıldı.

Özel, duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

''Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben girdiğim her seçimi kazanıyorum' diyerek ilerleyen Erdoğan, 31 Mart sabahı uyandı, gece uyku uyuyamadı. Çünkü artık hiç seçim kaybetmeyen biri değildi; onu yenenler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti oldu. AK Parti kurulduğundan beri ilk kez ikinci parti oldu. Ekrem İmamoğlu ise dördüncü kez Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği bir adayı yendi.

''O GECE UYKU UYUYAMADI''

Artık Türkiye'de siyaseten yenilmeyen bir kişi vardı; o da Erdoğan değildi, o o gün yenildi. Ama Ekrem İmamoğlu dördüncü kez Erdoğan'ın gösterdiği adayları yendi. O gece uyku uyuyamadı. Niye uyuyamadı? Kendi sesi uyutmadı: 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.'

''BU DELİLİKLE MEŞGULÜZ''

İki masum zavallı avukat, İstanbul Üniversitesi'ni koruyayım derken eski yönetime vurdukça vuruyor. Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu üniversiteye vuruyorlar.1453'ten beri. Türkiye'nin bir zaman tek hukuk fakültesinin olduğu yere... Olacak iş değil yani. Avukat diyor ki ''Sadece İşletme Fakültesi değil üzülerek söylüyorum diğer fakültelerde de olmuş.'' 33 yıllık Tıp Fakültesi mezunu doktor var yüzlerce ameliyata girmişler. Napacak doktor aldığı apandisiti iade mi edecek. Böyle bir delilikle meşgulüz arkadaşlar. Ya böyle çılgınlık olur mu, delilik olur mu? Bu delilikle meşgulüz sabahtan beri ya. Sabahtan beri devletin 3 tane aslan gibi yetiştirdiği hakimi orada, mübaşir orada, jandarma kardeşim orada. Ben Genel Başkan oradayım, İl Başkanım orada, Büyükşehir Belediye Başkanvekilim orada. Bir delilikle meşgulüz ya! Bir deliliği dinliyoruz.

Bu diploma iade edilirse en doğrusu olur. Tayyip Erdoğan'ın rakibi diye bir kişinin 31 sene önce aldığı diploma iptal edilir mi?

''NASIL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NE TALİMAT YAZIYORSUN?''

Neyse, bu savcı gitmiş, 'Bu diploma iptal edilsin' demiş. İstanbul Üniversitesi'ne yazdığı yazı var. Diyor ki; 'Bu diplomayı derhal iptal et.' Kardeşim sen savcısın ya. Nasıl İstanbul Üniversitesi'ne talimat yazıyorsun? Açacaksan dava açarsın, suç duyurusunda bulunursun, suç duyurusu kabul edersin, resen harekete geçersin. Sen İstanbul Üniversitesi'ne diyor ki; 'Bu diplomayı iptal et.' Hayır, yargılama oldu da bir karar var da o olsa, yine senin işin değil.''